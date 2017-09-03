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Seyir halindeki otomobilin üstüne ağaç düştü: 1 ölü, 2 yaralı

İbrahim ASLAN/SİNOP, (DHA) - SİNOP’un Erfelek İlçesi'nde seyir halindeki otomobilin üzerine şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç düştü, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

03 Eylül 2017 21:32

İbrahim ASLAN/SİNOP, (DHA) - SİNOP’un Erfelek İlçesi\'nde seyir halindeki otomobilin üzerine şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç düştü, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Sinop’un Erfelek İlçesi Çelen köyü mevkiinde meydana geldi. Gökhan Korkmaz yönetimindeki 05 FK 364 plakalı otomobil, seyir halindeyken şiddetli rüzgar sebebiyle üzerine ağaç devrildi. Kazada sürücü ve yanında bulunan 22 yaşındaki Durmuş Duran ve Bilal Duran yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Durmuş Duran yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hastanedeki tedavileri devam ederken jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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