Seyir halindeki otomobilin üstüne ağaç düştü: 1 ağır yaralı

İbrahim ASLAN/SİNOP, (DHA) - SİNOP\'ta seyir halindeki otomobilin üzerine, şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç düştü, 1 kişi ağır yaralandı.
Kaza, Sinop merkez Nisi Göleti mevkiinde meydana geldi. Yaşar Çilingir yönetimindeki 55 BH 846 plakalı otomobilin üzerine, şiddetli rüzgar sebebiyle yerinden çıkan ağaç devrildi. Meydana gelen kazada ağır yaralanan sürücü, olay yerine gelen ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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