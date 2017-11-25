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Seyir halindeki otomobilde yaşanan kavga kazayla sonuçlandı

Özgür EREN - Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL, (DHA) - ŞİŞLİ'de seyir halindeki otomobilin içinde çıkan kavga kazayla sonuçlandı

25 Kasım 2017 17:47

Özgür EREN - Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL, (DHA) - ŞİŞLİ\'de seyir halindeki otomobilin içinde çıkan kavga kazayla sonuçlandı. Kazanın ardından otomobilden inen kişi, tartıştığı kişiyi silahla vurdu.
Olay Piyalepaşa Bulvarı\'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki araçta bulunan iki kişi arasında tartışma yaşandı. Tartışma kavgaya dönüşünce sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil önce bir araca, ardından da park halindeki minibüse çarptı. Otomobilden inen 2 kişinin tartışması, kazaya rağmen son bulmadı. Tartıştığı kişi, sürücüyü tabancayla bacağından vurdu. Yaralı sürücü, hasarlı araçla kaçtı. Saldırgan ise yaya olarak kaçarak izini kaybettirdi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi geldi. Bir süre sonra aracın yakında bir yerde terk edildiği belirlendi. Kaldırıma çıkan aracın askıda kalması nedeniyle sürücünün, aracı bırakarak kaçtığı anlaşıldı. Polis ekipleri araçta ve çevrede incelemelerde bulundu. 
Aracı zarar gören kişi, \"Aracın içerisinde sürücü ve yolcu koltuğunda oturan kişi boğuşma halindeydi. Arabalara vura vura sağ tarafta olan arkadaşı düşürmeye çalışıyordu. Burada bulunan araçlara vurdu\" dedi.
Polis, olaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

(FOTOĞRAF)

 

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