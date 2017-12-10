Seyir halindeki otomobil yandı

ADANA, (DHA) - ADANA\'da seyir halindeki otomobil, elektrik askamından çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
Ömer Avcan\'ın kullandığı 01 BS 456 plakalı otomobil, merkez Yüreğir İlçesi D-400 Karayolu Yenidoğan Mahallesi yakınlarında seyir halindeyken birden alev aldı. Otomobilini sağa çekip, duduran Avcan, araçtan çocuklarıyla birlikte inerek uzaklaştı. Avcan\'ın ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Elektrik aksamından çıktığı belirlenen yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.
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