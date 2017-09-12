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Seyir halindeki otomobil yandı

Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak İlçesi'nde, 28 yaşındaki Serhat Toygun idaresindeki otomobil, bilinmeyen bir nedenle seyir halindeyken yandı

12 Eylül 2017 02:11

Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Konak İlçesi\'nde, 28 yaşındaki Serhat Toygun idaresindeki otomobil, bilinmeyen bir nedenle seyir halindeyken yandı. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken otomobil kullanılamaz hale geldi. 
Olay, bugün akşam saatlerinde Altınyol Caddesi Ege Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Karşıyaka\'dan Karabağlar yönüne giden Serhat Toygun yönetimindeki 35 KA 2365 plakalı otomobil seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Durumu fark eden Toygun otomobili emniyet şeridine çekerek itfaiyeyi aradı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken otomobil kullanılamaz hale geldi. 
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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