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Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

ANKARA, (DHA)- ANKARA'da seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev alan otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi

26 Kasım 2018 17:01

ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev alan otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi.
Olay, sabah saatlerinde Sincan ilçesindeki Menderes Mahallesi\'nde meydana geldi. Cumhuriyet Bulvarı üzerinde seyir halinde olan otomobilin motor bölümü henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Alevlerin kısa sürede büyümesi ile otomobil alev topuna döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 15 dakika süren müdahalesi ile söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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