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Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Selim SONKAYA/ÇELİKHAN (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'nın Çelikhan ilçesinde seyir halindeki otomobil alev alarak yandı

23 Nisan 2018 13:29

Selim SONKAYA/ÇELİKHAN (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN\'nın Çelikhan ilçesinde seyir halindeki otomobil alev alarak yandı.
Olay, sabah saatlerinde Çelikhan- Malatya karayolunun 30\'uncu kilometresinde meydana geldi.
Plakası öğrenilemeyen seyir halindeki otomobilden dumanlar yükseldiğini gören sürücü, otomobilini park ederek itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede alevlerin sardığı otomobildeki yangına, gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Otomobilin hurda yığınına döndüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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