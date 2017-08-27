Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Antalya- Isparta karayolunda seyir halindeyken alev alan otomobil, yanarak kullanılmaz hale geldi.



Antalya'dan Isparta yönüne giden 41 SD 762 plakalı otomobil, saat 14.00 sıralarında Kargı-1 Tüneli çıkışında aniden motor bölümünden alev aldı. Aracı yol kenarına park eden sürücü ve eşi hemen kendilerini dışarı attı. Kısa süre sonra alevler bütün aracı sardı. Haber verilmesi üzerine gelen Isparta ve Bucak Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler alevlere müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi.

Yangın nedeniyle Antalya- Isparta karayolu bir süre trafiğe kapatıldı. Aracın olay yerinden alınmasından sonra yol yeniden trafiğe açıldı. Yangının elektrik aksamındaki arızadan kaynaklandığı belirtildi.





Adları açıklanmayan sürücü ve eşinin, geçen cuma günü Isparta'da askerlik görevini yapan oğullarını ziyaret ettiği, daha sonra tatil için gittikleri Antalya'dan döndükleri kaydedildi. (DHA)