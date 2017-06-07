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Seyir halindeki otomobil alev aldı

Otomobil, kullanılmaz hale geldi

07 Haziran 2017 01:01

 

Gaziantep'te seyir halindeki bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Olay, gece saatlerinde Osmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Hareket halindeki sürücüsü öğrenilemeyen 27 AT 676 plakalı otomobilin motor kısmı henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Alev ve dumanı fark eden sürücü, otomobili yol kenarına çekerek araçtan indi.

Otomobilin ön kısmında başlayan yangına çevredekiler müdahalede bulundu ancak başarılı olamadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış sebebi araştırılıyor. (DHA)

 

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