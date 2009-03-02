T24 LogoT24 Logo
Dünya

Seyir halindeki motorun tekerini değiştirdiler

Almanya'da motor tutkunu bir çift, üzerinde bulundukları motosiklet seyir halindeyken ön tekeri söküp yeniden taktı

02 Mart 2009 02:00

Almanya’daki “Bahse Var mısın?” programına katılan çift, üzerinde bulundukları motosiklet seyir halindeyken ön tekeri söküp yeniden taktı

Alman Lothar Schauer Goch ile kız arkadaşı Jeanette Effner inanılmaz bir gösteriye imza attı. Üzerine bindikleri motosikletin ön tekerleğini havaya kaldırarak yol alan ve 1.5 dakika içerisinde ön tekerleğini söküp takan çift görenlere parmak ısırttı.

İnanılmaz gösteri, Alman ZDF kanalı tarafından hazırlanan ve bu kanalın yanı sıra Avusturya’daki ORF, İsviçre’deki SF1 kanalından canlı verilen programın bu bölümü Düsseldorf’tan yayınlandı.

Almanya’nın en ünlü şov programı yapımcısı Thomas Gottschalk’ın hazırlayıp sunduğu ‘Wetten Dass?' (Bahse var mısın?) programına Lothar Schauer Goch ile kız arkadaşı Jeanette Effner birlikte katıldı.

Üzerine bindikleri motosikleti kullanırken ön tekerleğini söküp takabileceklerini iddia eden Goch ile Effner, izleyicilerin şaşkın bakışları arasında kendilerine tanınan 1.5 dakika içerisinde inanılmaz denemelerine girişti.

Yanlarında bir kamyonetin eşlik ettiği iki genç üzerine bindikleri motosikletin ön tekerleğini havaya kaldırarak yol alırken Lothar Schauer Goch eline aldığı anahtarla motosikletin ön tekerleğini söktü.

Pistte tek tekerlek üzerinde ilerlemelerini sürdürürken ön tekerleği söken Lothar Schauer Goch bunu yanlarında giden kamyonettekilere verdi. Kısa süre sonra bu tekerleği yeniden alan Lothar Schauer Goch bunu soğukkanlılıkla yerine monte ederken verilen sürenin sona ermesinden önce inanılmazı gerçekleştirmiş oldu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24