Seyir halindeki motorun tekerini değiştirdiler

Alman Lothar Schauer Goch ile kız arkadaşı Jeanette Effner inanılmaz bir gösteriye imza attı. Üzerine bindikleri motosikletin ön tekerleğini havaya kaldırarak yol alan ve 1.5 dakika içerisinde ön tekerleğini söküp takan çift görenlere parmak ısırttı.İnanılmaz gösteri, Alman ZDF kanalı tarafından hazırlanan ve bu kanalın yanı sıra Avusturya’daki ORF, İsviçre’deki SF1 kanalından canlı verilen programın bu bölümü Düsseldorf’tan yayınlandı.Almanya’nın en ünlü şov programı yapımcısı Thomas Gottschalk’ın hazırlayıp sunduğu ‘Wetten Dass?' (Bahse var mısın?) programına Lothar Schauer Goch ile kız arkadaşı Jeanette Effner birlikte katıldı.Üzerine bindikleri motosikleti kullanırken ön tekerleğini söküp takabileceklerini iddia eden Goch ile Effner, izleyicilerin şaşkın bakışları arasında kendilerine tanınan 1.5 dakika içerisinde inanılmaz denemelerine girişti.Yanlarında bir kamyonetin eşlik ettiği iki genç üzerine bindikleri motosikletin ön tekerleğini havaya kaldırarak yol alırken Lothar Schauer Goch eline aldığı anahtarla motosikletin ön tekerleğini söktü.Pistte tek tekerlek üzerinde ilerlemelerini sürdürürken ön tekerleği söken Lothar Schauer Goch bunu yanlarında giden kamyonettekilere verdi. Kısa süre sonra bu tekerleği yeniden alan Lothar Schauer Goch bunu soğukkanlılıkla yerine monte ederken verilen sürenin sona ermesinden önce inanılmazı gerçekleştirmiş oldu.