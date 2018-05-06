T24 LogoT24 Logo
Gündem

Seyir halindeki kamyonet alev aldı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da, seyir halindeki kamyonet, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı

06 Mayıs 2018 22:20

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da, seyir halindeki kamyonet, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. İtfaiye ekibinin söndürdüğü yangın sonucu kamyonet hurdaya döndü. 
Olay, akşam saatlerinde, Canik ilçesinde bulunan eski stat kavşağında meydana geldi. Fikri F. yönetimindeki 55 BBN 50 plakalı kamyonet, yolda, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Yanan kamyonetten atlayarak, kurtulan sürücü Fikri F., itfaiyeye ve polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak, kesişen yolları trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri ise araçtaki yangına müdahale ederek, kısa sürede söndürdü. Yangın sonucu kamyonet hurdaya döndü.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hakan AKGÜNSAMSUN DHASAMSUNCanikFikriBBNYananYangınFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24