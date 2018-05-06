Seyir halindeki kamyonet alev aldı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da, seyir halindeki kamyonet, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. İtfaiye ekibinin söndürdüğü yangın sonucu kamyonet hurdaya döndü.

Olay, akşam saatlerinde, Canik ilçesinde bulunan eski stat kavşağında meydana geldi. Fikri F. yönetimindeki 55 BBN 50 plakalı kamyonet, yolda, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Yanan kamyonetten atlayarak, kurtulan sürücü Fikri F., itfaiyeye ve polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak, kesişen yolları trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri ise araçtaki yangına müdahale ederek, kısa sürede söndürdü. Yangın sonucu kamyonet hurdaya döndü.



FOTOĞRAFLI