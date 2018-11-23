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Seyir halindeki dolmuşun önüne direksiyon kırıp, frene bastı

Ankara'da bir otomobil sürücüsü sol şeritte seyir halinde iken, bir anda sağ şeritteki dolmuşun önüne direksiyonu kırdı

23 Kasım 2018 22:58

Ankara\'da bir otomobil sürücüsü sol şeritte seyir halinde iken, bir anda sağ şeritteki dolmuşun önüne direksiyonu kırdı. Dolmuş sürücüsü önünde fren yaparak yavaşlayan otomobile çarpmaktan son anda kurtuldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Mevlana Bulvarı Samsun Yolu üzerinde yaşandı. Sol şeritten ilerleyen bir otomobil sürücüsü bir anda direksiyonu kırarak aracını sağ şeritte ilerleyen dolmuşun önüne kırdı. Dolmuş sürücüsü önüne gelen ve fren basarak yavaşlayan otomobile çarpmaktan son anda kurtuldu. Otomobil ve dolmuş sürücüsü daha sonra yoluna devam ederken, yaşanan olay bir araç kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Otomobilin dolmuşun önüne gelmesi

-Dolmuşun otomobile son anda çarpmaması

-Her iki aracın ilerleyişi

Haber:Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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