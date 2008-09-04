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Spor

Şeyh'in dudak uçuklatan planı

04 Eylül 2008 03:00

İngiltere Premier Ligi takımlarından Manchester City’yi satın alan ve ilk hamle olarak Brezilyalı Robinho’yu 42 milyon euroya kulübe kazandıran Süleyman El Fahim’in, toplam 500 milyon sterlin harcayarak bir ‘rüya takım’ kurmak için düğmeye bastığı iddia edildi.

İngiliz The Sun gazetesi, dünyanın en zenginleri listesinde 16. sırada bulunan El Fahim’in gizli planını açıkladı. Birleşik Arap Emirlikleri kraliyet ailesine yakınlığı ile bilinen El Fahim’in, öncelikle Manchester Unitedlı futbolculara kancayı takacağı ve Cristiano Ronaldo için 134 milyon sterlin (286 milyon YTL) ayırdığı öne sürüldü.

Transfer listesinde dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Manchester Unitedlı Dimitar Berbatov, Barcelonalı Lionel Messi, Milanlı Kaka, Liverpoollu Fernando Torres ve Arsenalli Cesc Fabregas da bulunuyor. El Fahim, Berbatov’u ellerinden kaçırdıklarını belirterek, “Onu alamadığımız için çok üzgünüm. Fakat bu vazgeçtiğimiz anlamına gelmez. Önümüzdeki yıl yine deneyeceğiz. Dünya’nın en büyük oyuncularını alacağız. Real Madrid ve Manchester United’tan da büyük bir kulüp olacağız” diye konuştu.

El Fehim, City’nin bu yıl ligi ilk dörtte tamamlayacağını, gelecek sezon şampiyon olacağını ve üç yıl içinde de Şampiyonlar Ligi’ni kazanacağını ifade etti.

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