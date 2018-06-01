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Spor

Seyhan Belediyespor UEFA yolunda

ADANA,(DHA) Adana'da Seyhan Belediyespor futsal takımı Türkiye Şampiyonası’ndan ilk 4 takım arasına girmeyi başararak 4-10 Haziran tarihlerinde Ankara’da yapılacak final müsabakalarında Adana’yı temsil edecek

01 Haziran 2018 17:22

ADANA,(DHA)

Adana\'da Seyhan Belediyespor futsal takımı Türkiye Şampiyonası’ndan ilk 4 takım arasına girmeyi başararak 4-10 Haziran tarihlerinde Ankara’da yapılacak final müsabakalarında Adana’yı temsil edecek. 
Seyhan Belediyespor Kulübü adını futsalda da ön plana çıkarmayı başardı. 3 tur üzerinden gerçekleşen Türkiye Şampiyonası’nın ilk turu olan Erzurum’da ve ikinci turda Ankara’da yapılan müsabakalarda 12 takımı eleyerek ilk 4 takım arasına girmeyi başardı. Seyhan Belediyespor Futsal Takımı Final müsabakalarında şampiyon olması halinde Futsal UEFA Şampiyonlar Ligi’nde direk katılarak Türkiye\'yi temsil edecek.

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