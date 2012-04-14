Şeyh Said'in torunu: Şeyh Said, devlet içindeki çetelerin komplosuna kurban oldu

HÜLYA KARABAĞLI - T24/Ankara

Şeyh Said'in kardeşinin torunu Avukat Muhammed Akar, Dersim komisyonuyla hareketlenen TBMM Dilekçe Komisyonu'na başvuru yaptı. TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in kendisine bir süre önce TBMM arşivindeki İstiklal Mahkemesi tutanaklarının açılacağı müjdesi verdiğini anlatan Akar, "Sayın Meclis Başkanı Çiçek, tutanakların 6-8 ay içerisinde açılacağı bilgisini verdi. Ben de, Dilekçe Komisyonu'na bu yönde başvuruda bulunacağım. Karanlık bir dönemin aydınlanması için bu tutanakların açılması için dilekçe vereceğim" dedi.

İstiklal Mahkemesi tutanaklarının bir bölümü TBMM arşivinde, bir bölümünün de Genelkurmay arşivlerinde olduğu tahmin ediliyor. TBMM'deki arşivin açılması halinde, tutanakların gün ışığına çıkması için geceli gündüzlü günümüz Türkçesi’ne çevrilmesi gerekecek.

"Bizim ceddimizden bir şüphemiz yok"

Akar, Şeyh Said ve idam edilen 47 en yakınlarının bugünkü tanımla 'devlet içindeki çetelere' kurban gittiğine inanıyor. "Komploya kurban gittiler" diyen Muhammed Akar, "Mesele dedemi, ne kahraman ne de hain ilan etmek. Doğrusu neyse ortaya çıkarmak. Devlete karşı silahlı bir ayaklanma yoktur. Bu nedenle 1925'in tutanakları açıklanmalı. Bizim ceddimizden kuşkumuz yok. Ceddimize güveniyoruz" dedi.

'Alevi bir sütanne oğlunu emzirdi"

Muhammed Akar, T24'e, Şeyh Said'in hiç bilinmeyen bir yanını anlattı. "Dedemin Alevi düşmanı olduğu da doğru değildir" diyen Akar, 1917 yılı sonunda Erzurum'un Hınıs İlçesi'nde yaşananları şöyle aktardı: Oğlu dünyaya geliyor. Eşinin sütü bebeğe yetmiyor. Varto İlçesi'nden Alevi bir sütanne tutuluyor. Varlıklı olduğu için para veriyor. Alevi sütanne bebeği emziriyor. Akar, “Böyle bir adam neden Alevilerin düşmanı olsun. Bir kitap için en uzak yerlere giden, akçalar sayan bir ilim adamı neden Alevilere düşman olsun" diye sordu.

'Mezarını yapmak istiyoruz'

Akar, devletten Şeyh Said ve 47 kişinin gömüldükleri yerin kazılması talep ediyor. "Biz mezarlarını yapmak istiyoruz" diyen Akar, "Şeyh Said'in gömüldüğü yeri biliyor musunuz" sorusuna, "Diyarbakır Dağ Kapı Meydanı'nda idam edildi. Burada, Orduevi ile Alman Hastanesi arasında gömülü. Biz, yerini biliyoruz. Mezarını, gömüldüğü yere yapmak istiyoruz" dedi.

'Kürt sorununun çözümünde mezar yeri çok önemli'

Torun Akar'a göre, Şeyh Said'in mezarının yapılması Kürt sorununun çözümü için çok önemli. Tarihin gölgesinin kaldırılması anlamına geliyor. Kürtlerin, gelip geçerken mezarı görmesi, dua etmesi büyük bir rahatlık sağlayacak.