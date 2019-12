'Şeyh Said'in mezarı ortaya çıkarılsın'

T24- 86 yıl önce Kürt isyanını başlatan Şeyh Said’in idam edilişinin yıldönümü nedeniyle Diyarbakır’da bir anma düzenlendi. Etkinlikte konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, “Şeyh Said’in itibarı iade edilsin, mezarı ortaya çıkarılsın” dedi.

Faruk Balıkçı'nın Hürriyet'te yayımlanan (30 Haziran 2011) haberi şöyle:



Kürt isyanını 1925’te başlatan Şeyh Said’in idamının yıldönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikte konuşan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, mezar yerinin belirlenmesi ve itibarının iadesini istedi. Diyarbakır’ın Dicle ilçesinden başlayıp, kısa sürede bölgenin birçok yerine sıçrayan isyanın liderliğini yapan ve isyan bastırılıp yakalandıktan sonra Diyarbakır’ın Dağkapı Semti’nde idam edilen Şeyh Said ve 47 kişi için anma etkinliği düzenlendi. Törende konuşan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, kayıplara ve mezarlara sahip çıkılmadığı takdirde geleceğe de sahip çıkılamayacağını belirterek, şunları söyledi:



“Bu toplantı, tüm Türkiye’nin geçmişiyle yüzleşmesi ve büyük barışın zemini olsun. Şeyh Said ve arkadaşlarının itibarları Kürt milletinin gönlündedir. Haklarını vermelisiniz. İtibarı iade edilmeli ve mezar yeri açıklanmalıdır. Mezarı neredeyse vatanı da oradadır. 80 yıl önce Şeyh Said, Said Nursi, Seyit Rıza mezarsız bırakıldı. Çağrımız Şeyh Said’in mezarını ortaya çıkarmaktır. Onlar, dikili bir mezartaşı istiyorlardı. Biz bu vasiyetini onun ve arkadaşları için yerine getirecek ve mezarını bulacağız.”

Fatiha okuyun

Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Altan Tan da, Kürt şahsiyetleri sadece dini kimlikleriyle değil, milli kimlikleriyle tanımanın da kazanç olacağını belirterek, “Şeyh Said ve arkadaşları Kemalizme, İslami kimlikleriyle ilk başkaldırıda bulunan insanlardır. Kürt halkının da bunu en objektif bir şekilde görmesi gerekir” dedi. Etkinlikte, 1 dakikalık saygı duruşu sırasında Altan Tan, “Ne saygı duruşu, Fatiha okuyun” diye yüksek sesle bağırdı. Saygı duruşu ve konuşmaların ardından Fatiha da okundu.