Şeyh Said'in ismi asıldığı meydana verildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı meclis kararıyla, 1925 yılında İstiklal Mahkemesi tarafından 47 arkadaşıyla Dağ kapı meydanında idam edilen Şeyh Said’in ismi asıldığı yere verildi.

DHA'nınr haberine göre, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisi , Dağkapı Meydanının, Şeyh Sait meydanı olarak değiştirilmesi için önerge sunuldu. Ak Parti Meclis Grubu adına söz alan Muhammed Akar, AK Parti Grubu olarak böyle bir isim değişikliğini desteklediklerini ve meydanın siluetini bozan yapıların yıkılarak yeniden düzenlenmesini istedi.

DBP Meclis Grubu adına söz alan Zahit Çiftkuran da, Şeyh Said’in asıldığı meydana adının verilmesini memnuniyet ile karşıladıklarını ve Şeyh Sait ve arkadaşlarının mezarlarının tespit edilmesi içinde çalışma yapılmasını istedi. Belediye meclisi, Dağ Kapı meydanını, Şeyh Said meydanı olarak değiştirilmesi kararını aldı.

Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Gültan Kışanak, “Meclisimiz bugün büyük bir tarihi yanlışın bir parça da olsa düzeltilmesi adına önemli bir karara imza attı. Tarihi yanlışlar halkları kanlı bir girdabın içerisine sürükledi. Tekçi bir zihniyet dayatıldı, inkarcı ve asimilasyoncu ülke yarattı, kurulan İstiklal Mahkemeleriyle hukuk, adalet katledildi. Biz bugün burada bu büyük tarihi yanlışın yarattığı tahribatları bir parça da olsa onarabilmek ve ortadan kaldırabilmek için önemli bir adım attık.



Türkiye kendi gerçeğiyle yüzleşmelidir. Yaptığı tarihi hatalardan, yanlışlardan dönmelidir. Bu kadim topraklardan, kadim halklarımız yaşıyorlar. Her birinin tarihi kökeni son derece uzun bir geçmişe dayanıyor. Şeyh Said Efendi’nin ve arkadaşlarının mezarlarının bulunduğu alan artık onların ismiyle anılacak ve büyük bir yüzleşme gerçekleşecektir” diye konuştu.