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Şeyh Said'in AKP'li torunu saldırıya uğradı

AKP milletvekili adayı Abdurrahim Fırat'ın saldırıya uğradığı Tekman'ın HDP'li belediye başkanı da Şeyh Said'in torunu

21 Nisan 2015 23:51

Seçim çalışmaları kapsamında, 50 kişilik bir grupla Erzurum'un Tekman ilçesine giden AKP 5. sıra milletvekili adayı Abdurrahim Fırat'ın seçim otobüsü, esnaf ziyareti esnasında yumurtalı saldırıya uğradı. Aynı zamanda Şeyh Said'in torunu olan Fırat ve yanındakiler, Tekman Belediye Binası önünde de gerginlik yaşadı.

DBP'li oldukları ileri sürülen kişiler, Şeyh Said'in bir diğer torunu olan Ali Sait Fırat'ın başkanlığını yaptığı belediyenin binası önünde AKP'li ekibin üzerine yürüdü. Kavgayı, araya giren esnaf engelledi. 

Yaşananların ardından bir açıklama yapan Abdurrahim Fırat, "Biz asla bunlardan korkmadık, korkmayacağız. Yeni Türkiye sloganıyla çıktığımız seçimlerde her zaman demokrasi diyeceğiz. Bunlara oy veren vatandaşlarımızın, oynanmak isteyen oyunları görmesini istiyoruz. Herkes hürdür. Batıda barış, doğuda şiddet uygulayan bir zihniyet asla başaramayacaktır" dedi.

 

Şeyh Said'in torunları

 

Şeyh Said'in torunlarından Ali Sait Fırat Tekman'da, Hasan Basri Fırat ise Hınıs'ta BDP'den belediye başkanı seçilirken bir diğer torun Abdurrahim Fırat da AKP'den milletvekili adayı olmuştu.

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