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Şeyh Said zabıtları açıklanıyor!

"Menemen olayı ise istiklal mahkemelerinin fiili olarak görev yaptığı süre içinde gerçekleşmemiştir"

12 Şubat 2016 16:10

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, HDP Milletvekili Altan Tan’ın İstiklal Mahkemeleri ile ilgili yazılı sorusuna verdiği yanıtta, Meclis’in bu konudaki çalışmasının yasama döneminde tamamlanacağını belirtti.

Habertürk gazetesinden Esra Yazdıç Demir'in haberine göre, 12 istiklal mahkemesinde yaklaşık 915 bin sayfa evrakın yer aldığını dile getiren Aydın, “İstiklal mahkemelerine ait evrakın tamamı ile ilgili çalışmaların bu yasama döneminde tamamlanması ve hizmete sunulması planlanmaktadır” ifadesini kullandı.

Şeyh Said davasının, İzmir suikastı davası evrakının mahkeme zabıtları arasında yer aldığını, Menemen olayına ilişkin zabıtların ise yer almadığını kaydeden Aydın, şu bilgileri verdi:


"Menemen olayı yok"


"Şark, Ankara 2, Ankara 1, Konya, Yozgat, Kastamonu, Amasya, Pozantı istiklal mahkemelerine ait karar defterlerinin Osmanlı Türkçesi’nden günümüz alfabesine çevirme işlemi tamamlanmıştır. Ancak bu mahkemelerin evrakının tasnif, elektronik ortama aktarma ve indeksini çıkarma çalışmaları devam etmektedir. İzmir suikastı davasına ait evrak Ankara 2. İstiklal Mahkemesi’nde, Şeyh Sait davasına ait evrak Şark İstiklal Mahkemesi’nde yer almaktadır. En son görev yapan Şark ve Ankara 2. İstiklal Mahkemeleri 7 Mart 1927 tarihinde görev süresi uzatılmadığından kapatılmıştır. Menemen olayı ise istiklal mahkemelerinin fiili olarak görev yaptığı süre içinde gerçekleşmemiştir. Dolayısıyla istiklal mahkemeleri evrakı içinde Menemen olayına ait evrak yer almamaktadır."

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