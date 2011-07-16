-ŞEYH RAED SALAH'A ŞARTLI TAHLİYE LONDRA (A.A) - 16.07.2011 - İngiltere'nin başkenti Londra'da geçen ay sonunda gözaltına alınan İsrail'deki İslami Hareket'in lideri Şeyh Raed Salah'ın şartlı tahliyesine karar verildi. Londra'daki Yüksek Mahkeme'de görülen davada yargıç dün, 52 yaşındaki Şeyh Salah'ın şartlı tahliyesine hükmetti. Salah'ın avukatları duruşmada müvekkillerinin "güvenlik riski" oluşturmadığını ve gözaltında tutulmaması gerektiğini savundu. İçişleri Bakanlığı'nı temsil eden avukatlar ise, tahliye talebine karşı çıktı. Salah'ın pazartesi gününe kadar gözaltında tutulmaya devam edilmesi ve hafta başında şartlı tahliyesinin gerçekleşmesi bekleniyor. Ancak Salah'ın İngiltere'nin "sınır dışı" talebinin görüşüleceği dava sürecine kadar Londra'da bir evde tutulacağı, ayağına kaçmaması için elektronik kelepçe takılacağı, sokağa çıkamayacağı ve basına demeç veremeyeceği belirtiliyor. Salah, İngiltere İçişleri Bakanı Theresa May'ın talebi üzerine ve İngiltere'ye "aşırı dinci aktiviteleri" gerekçesiyle girme yasağını ihlal etmesi nedeniyle geçen ay sonunda Londra'da gözaltına alınmıştı. İçişleri Bakanlığı, Salah'ın sınır dışı edilmesini istemişti. İngiliz Parlamentosunda konuşma yapmak için Londra'ya gelen Salah, geçen yıl Gazze'ye doğru yola çıkan Mavi Marmara gemisinde yer almıştı.