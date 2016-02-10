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Dünya

Şeyh Nemr'in 17 yaşındaki yeğeni 'her an idam edilebilir'

Suudi Arabistan Şeyh Nemr'le beraber 47 kişinin idam edildiğini açıklamıştı

10 Şubat 2016 22:38

Suudi Arabistan, 2 Ocak’ta idam ettiği muhalif Şii din adamı Ayetullah Nemr Bakır en-Nemr’in hapiste bulunan yeğeni Ali Muhammed en-Nemr’in ‘her an’ idam edilebileceği belirtildi.

El Manar’ın haberine göre, 2012’de tutuklandığında 17 yaşında olan ve işkence altında ‘suçunu itiraf eden’ Ali en-Nemr’in, ülkedeki birçok idam cezasında olduğu gibi başı kesilecek.
 

Ne olmuştu?
 

Suudi Arabistan yönetimi, aralarında Suudi vatandaşı Şii din adamı Ayetullah Nemr Bakır en-Nemr'in de bulunduğu 47 kişinin idam edildiğini açıklamıştı.

Ülkenin tanınmış Şii din adamlarından Nemr, 2011 yılında Bahreyn'deki gösterilerle eş zamanlı Katif kentinde düzenlenen rejim karşıtı protestoların ardından 2012 yılında "protestolara teşvik etmek, fitne çıkarmak, güvenlik güçlerine direnmek, ateş açmaya çalışmak" gibi suçlamalarla gözaltına alınmıştı.

Nemr, gözaltına alınacağı sırada kaçmaya çalışırken yaralı olarak yakalanmış, 2013 yılında da yargılanmaya başlamıştı.
 

Nemr kimdir?


Suudi Arabistan'ın doğusundaki Katif kentinde 1958 yılında dünyaya gelen Nemr, Şiilerce Ayetullah olarak nitelendiriliyor. Şiilerin yoğunlukta yaşadığı Katif'te 2011 yılında düzenlenen gösterilere destek veren Nemr, okuduğu cuma hutbelerinde Şiilere yapılan baskıları eleştiriyordu.

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