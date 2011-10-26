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Dünya

Seyfülislam UCM'ye teslim olmayı öneriyor ABU DABİ (A.A)

26 Ekim 2011 21:48

-Seyfülislam UCM'ye teslim olmayı öneriyor ABU DABİ (A.A) - 26.10.2011 - Libya'nın öldürülen devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam ve eski istihbarat şefi Abdullah Essenusi'nin, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) teslim olmayı önerdikleri bildirildi. Ulusal Geçiş Konseyi'nin önde gelen askeri yetkilisi Abdülmecid Mlecta, Libya'dan Reuters'a yaptığı açıklamada, Seyfülislam ve Essenusi'nin, Hollanda'nın Lahey kentindeki UCM'ye teslim olmak istediğini belirtti. Seyfülislam Kaddafi'nin nerede olduğu bilinmiyor, ancak oğul Kaddafi'nin, geçen ay Libya'dan kaçan kardeşi Saadi gibi Nijer'e gitmeye çalıştığı bildirilmişti.

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