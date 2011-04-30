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Dünya

SEYFÜLİSLAM KADDEFİ: LİBYA TESLİM OLMAYACAK KAHİRE (A.A)

30 Nisan 2011 02:16

-SEYFÜLİSLAM KADDEFİ: LİBYA TESLİM OLMAYACAK KAHİRE (A.A) - 29.04.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi, "NATO bombardımanı 40 yıl da sürse Libya'nın teslim olmayacağını" söyledi. Seyfülislam Kaddafi, Libya televizyonuna yaptığı açıklamada, "Bombardıman 40 gün de 40 yıl da sürse teslimiyet olunmayacak. Yeşil bayrak dalgalanmaya devam edecek" dedi. Bu arada, devlet televizyonunun haberinde, muhaliflerin kontrolündeki Misrata kentinin limanının, Muammer Kaddafi güçlerinin askeri operasyonuyla faaliyet dışı bırakıldığı bildirildi.

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