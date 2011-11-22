Seyfülislam Kaddafi'nin yaralı parmaklarının nedeni belli oldu



T24 - Libya'da yakalanan Seyfülislam Kaddafi'nin üç parmağının bir muhalif asker tarafından kesildiği iddia edildi.





ntvmsnbc'nin haberine göre, geçtiğimiz cumartesi günü muhalifler tarafından yakalanan Seyfülislam Kaddafi'nin sonu babası Muammer Kaddafi ve kardeşi Mutassım Kaddafi gibi linç edilerek öldürülmek olmadı ama, yakalandığında üç parmağının bir muhalif asker tarafından kesildiği belirtildi.



İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, Seyfülislam Kaddafi yakalandığında parmağındaki sargı bezleri dikkat çekti. Seyfülislam'ın bir NATO saldırısı sırasında yaralandığı belirtildi. Kaddafi'yi sağlık kontrolünden geçiren doktorlar, parmaklarının bir saldırı sırasında kopmuş olmasının imkansız olduğunu, yaralara bakıldığında parmaklarının kesildiğinin kolaylıkla anlaşıldığını savundu.







Kaddafi'yi yakaladı Savunma Bakanı oluyor





Libya'da Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) tarafından hükümeti kurması için görevlendirilen Başbakan Abdürrahim El Kib'in, ülkeyi seçime kadar yönetecek geçici hükümeti şekillenmeye başladı.



Başbakan El Kib'in bugün resmen açıklaması beklenen kabinede, hafta sonu Seyfülislam Kaddafi'yi ele geçiren Zintanlı askeri birliğin komutanı Usame El Cuvali'nin savunma bakanı olduğu iddia edildi. Zintanlı askerlerden oluşan birlik, başkent Trablus'un Kaddafi güçlerinin elinden alınmasında da önemli rol oynamıştı.







Debbaşi Dışişleri Bakanı





UGK kaynakları, dışişleri bakanlığına İbrahim Debbaşi, maliye bakanlığı'na Ali Tarhuni ve petrol bakanlığına Hasan Ziglam'ın getirildiğini söyledi. Dışişleri Bakanlığı'na getirilen İbrahim Debbaşi, Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Yardımcısı görevinde bulunuyordu. Debbaşi, Libya'da ayaklanmanın başlamasının hemen ardından Kaddafi'nin görevi bırakması gerektiğini söyleyenlerden biri olmuştu.







Hükümette liberal isimler ağırlıkta





Libya'nın geçici hükümetinde liberal isimlerin ağırlıkta olduğu ifade ediliyor. Geçici hükümet, ülkeyi ulusal meclisin belirleneceği seçimlere kadar yönetecek. Seçimler Haziran ayında yapılacak.







