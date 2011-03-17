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Dünya

Seyfülislam Kaddafi: Soytarı Sarkozy...

BM ve G-8 ülkeleri nezdinde girişde bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy’ye Kaddafi ailesi savaş açtı.

17 Mart 2011 02:00

T24 - Libya’nın hava sahasının kapatılması için BM ve G-8 ülkeleri nezdinde girişde bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy’ye Kaddafi ailesi savaş açtı.

İsyancıları destekleyen Fransız lidere dün “deli” yakıştırmasında bulunan Muammer Kaddafi’den sonra oğul Saif El İslam Kaddafi de Sarkozy’ye seçim kampanyasında Libya’nın para verdiğini öne sürdü. Vatan gazetesinde yer alan haber şöyle: 

Euronews televizyonuna konuşan Saif El Kaddafi, Sarkozy’nin 2007 yılındaki seçim kampanyasını Libya’nın finanse ettiğini iddia etti ve Fransa Cumhurbaşkanı’ndan bu parayı geri vermesini istedi. 


Sarkozy reddetti

Kaddafi, “Sarkozy’nin seçim kampanyasını finanse eden bizdik ve bunun kanıtı var. Her şeyi ifşa etmeye hazırız. Tüm detaylar, banka hesapları, belgeler ve transfer işlemleri elimizde. Yakında her şeyi açıklayacağız. Bu soytarıdan isteğimiz parayı Libya halkına geri vermesidir” diye konuştu. Sarkozy’nin ofisi ise oğul Kaddafi’nin iddiasını reddetti. Ancak Libya hükümetine bağlı Jana Haber Ajansı yakında belgeleri açıklayacağını, “ölümcül nitelikte gizli” olarak nitelediği belgelerin Sarkozy’nin görevi bırakmasına neden olabileceğini öne sürdü. 


 

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