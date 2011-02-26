-SEYFÜLİSLAM KADDAFİ: DURUM TÜM SEÇENEKLERE KAPIYI AÇTI RABAT (A.A) - 26.02.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi, ülkedeki kargaşanın iç savaş da dahil tüm seçeneklere kapıyı açtığını söyledi. Seyfülislam Kaddafi El Arabiye televizyonuna yaptığı açıklamada, "Libya halkının karşı karşıya olduğu durum, tüm seçeneklere kapıyı açmıştır ve şu anda iç savaş ve dış müdahale işaretleri başlamıştır" dedi. Oğul Kaddafi, "bir anlaşmaya varılmak zorunda. Çünkü, birlikte yeni bir program üzerinde anlaşmadıkça halkın geleceği bulunmuyor" diye konuştu.