Seyfi Oktay'ın 14 saatlik sorgusu tamamlandı

T24 - Eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay, Ergenekon soruşturması kapsamında ifade verdi.
Eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay'ın, ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında ''şüpheli'' sıfatıyla talimatla ifadesinin alınması tamamlandı.
Oktay'ın ifadesini ''Ergenekon'' soruşturmasını yöneten İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğinin talimatıyla Özel Yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Hamza Keleş ve Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili aldı.
İfade alınırken Oktay'ın doktoru da adliyede hazır bulundu.
İfade alma işlemi 14 saatten fazla sürdü.