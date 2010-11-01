-SEYFİ OKTAY İFADE VERDİ ANKARA (A.A) - 01.11.2010 - Eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay, kendisiyle ilgili yapılan haberler nedeniyle çeşitli gazetelere açılan davalar kapsamında, ''müşteki'' sıfatıyla talimatla ifade verdi. Oktay, talimat ifadelerini, Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesinde verdi. Seyfi Oktay'ın, Bakırköy, Kadıköy ve Şişli 2. Asliye Ceza Mahkemelerinde, Zaman, Taraf, Anadolu'da Vakit, Bugün ve Star gazeteleri hakkında, ''adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs'', ''basın yoluyla hakaret'' ve ''özel hayatın gizliliğini ihlal'' gibi suçlar kapsamında görülen davalar nedeniyle ''müşteki'' sıfatıyla ifadesine başvurulduğu öğrenildi.