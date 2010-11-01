T24 LogoT24 Logo
Gündem

SEYFİ OKTAY İFADE VERDİ ANKARA (A.A) 

01 Kasım 2010 19:18

-SEYFİ OKTAY İFADE VERDİ ANKARA (A.A) - 01.11.2010 - Eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay, kendisiyle ilgili yapılan haberler nedeniyle çeşitli gazetelere açılan davalar kapsamında, ''müşteki'' sıfatıyla talimatla ifade verdi. Oktay, talimat ifadelerini, Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesinde verdi. Seyfi Oktay'ın, Bakırköy, Kadıköy ve Şişli 2. Asliye Ceza Mahkemelerinde, Zaman, Taraf, Anadolu'da Vakit, Bugün ve Star gazeteleri hakkında, ''adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs'', ''basın yoluyla hakaret'' ve ''özel hayatın gizliliğini ihlal'' gibi suçlar kapsamında görülen davalar nedeniyle ''müşteki'' sıfatıyla ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24