T24 LogoT24 Logo
Dünya

SEYDİU: HİÇ KİMSEYE BAĞIŞLAYACAK TOPRAĞIMIZ YOK PRİŞTİNE (A.A)

07 Aralık 2010 18:21

-SEYDİU: HİÇ KİMSEYE BAĞIŞLAYACAK TOPRAĞIMIZ YOK PRİŞTİNE (A.A) - 12.07.2010 - Kosova Cumhurbaşkanı Fatmir Seydiu, "Hiç kimseye bağışlayacak bir karış toprağımız yok" dedi. Mecliste milletvekillerine hitaben yaptığı yıllık konuşmasında sınırların değişmeyeceğini vurgulayan Seydiu, Belgrad yönetimini Kosova'da şiddeti desteklemekten vazgeçmeye çağırdı. Sınırlarla oynamanın bölgede istikrarsızlığa yol açabileceğini belirten Seyidu, ülkenin kuzey kesiminde Mitroviça'da meydana gelen son şiddet olaylarından eski Sırp lideri Slobodan Miloşeviç'in eski politikasını sürdürenlerin sorumlu olduğunu, Sırpların "Vidovdan" olarak kutladıkları Kosova Meydan Savaşı yıldönümünde savaş ve nefret çağrılarının, geçmişte Kosova'ya çok acı çektiren politikaların varlığını ortaya koyduğuna dikkati çekti. "Sırbistan'ın hedefi Avrupa Birliğiyse (AB) hegemonya politikasından vaz geçmelidir" diyen Seydiu, Priştine'nin Belgrad'la teknik meseleleri görüşebileceğini, fakat ülke statüsünü asla görüşme konusu yapmayacaklarını vurguladı. Kosova'nın bağımsızlığını 5 AB üyesinin tanımamış olmasına karşın, AB yolunda ilerlemeye devam edeceğini belirten Seydiu, AB Komisyonundan Kosova'yı da vize serbestliği sürecine katmasını istedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24