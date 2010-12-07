-SEYDİU: HİÇ KİMSEYE BAĞIŞLAYACAK TOPRAĞIMIZ YOK PRİŞTİNE (A.A) - 12.07.2010 - Kosova Cumhurbaşkanı Fatmir Seydiu, "Hiç kimseye bağışlayacak bir karış toprağımız yok" dedi. Mecliste milletvekillerine hitaben yaptığı yıllık konuşmasında sınırların değişmeyeceğini vurgulayan Seydiu, Belgrad yönetimini Kosova'da şiddeti desteklemekten vazgeçmeye çağırdı. Sınırlarla oynamanın bölgede istikrarsızlığa yol açabileceğini belirten Seyidu, ülkenin kuzey kesiminde Mitroviça'da meydana gelen son şiddet olaylarından eski Sırp lideri Slobodan Miloşeviç'in eski politikasını sürdürenlerin sorumlu olduğunu, Sırpların "Vidovdan" olarak kutladıkları Kosova Meydan Savaşı yıldönümünde savaş ve nefret çağrılarının, geçmişte Kosova'ya çok acı çektiren politikaların varlığını ortaya koyduğuna dikkati çekti. "Sırbistan'ın hedefi Avrupa Birliğiyse (AB) hegemonya politikasından vaz geçmelidir" diyen Seydiu, Priştine'nin Belgrad'la teknik meseleleri görüşebileceğini, fakat ülke statüsünü asla görüşme konusu yapmayacaklarını vurguladı. Kosova'nın bağımsızlığını 5 AB üyesinin tanımamış olmasına karşın, AB yolunda ilerlemeye devam edeceğini belirten Seydiu, AB Komisyonundan Kosova'yı da vize serbestliği sürecine katmasını istedi.