T24 LogoT24 Logo
Gündem

Seydişehir'de yangın paniği

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA'nın Seydişehir İlçesi'nde bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu

17 Ekim 2017 14:56

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA\'nın Seydişehir İlçesi\'nde bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evin yanındaki samanlık ise küle döndü.
Olay, bu sabah Seydişehir İlçesi Kumluca Mahallesi\'nde tek katlı müstakil evde meydana geldi. Annesi Ayşe Doğru\'nun geçen yıl vefat etmesi üzerine geçen hafta eve gelip yerleşen Mehmet Doğru\'nun oturduğu evde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark  edilmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Evin bir bölümü kullanılamaz hale gelirken bitişiğindeki samanlık tamamen kül oldu. Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal da olay yerinde incelemede bulunup Mehmet Doğru\'ya geçmiş olsun dileklerinde bulundu. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

FOTOĞRAFLI  

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yaşar COŞKUNSEYDİŞEHİR Konya DHA KONYA SeydişehirAlevlerOlaySeydişehirKumluca MahallesiAnnesi Ayşe DoğruMehmet DoğruDurumuEvinSeydişehir Belediye Başkanı Mehmet TutalFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24