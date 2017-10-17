Seydişehir'de yangın paniği

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA\'nın Seydişehir İlçesi\'nde bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evin yanındaki samanlık ise küle döndü.

Olay, bu sabah Seydişehir İlçesi Kumluca Mahallesi\'nde tek katlı müstakil evde meydana geldi. Annesi Ayşe Doğru\'nun geçen yıl vefat etmesi üzerine geçen hafta eve gelip yerleşen Mehmet Doğru\'nun oturduğu evde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark edilmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Evin bir bölümü kullanılamaz hale gelirken bitişiğindeki samanlık tamamen kül oldu. Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal da olay yerinde incelemede bulunup Mehmet Doğru\'ya geçmiş olsun dileklerinde bulundu. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.



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