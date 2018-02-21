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Seydişehir'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA'nın Seydişehir ilçesinde polis tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

21 Şubat 2018 16:46

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA\'nın Seydişehir ilçesinde polis tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen Bahattin K.\'yi (58), teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan çalışmaların ardından, Bahattin K.\'nin, Antalya\'dan otobüsle Seydişehir\'deki evine geldiği saptandı. Otobüs Bozkır kavşağında durdurulup, Bahattin K. gözaltına alındı. Yapılan aramada ise 36 gram eroin ele geçirildi. Evinde yapılan aramada ise uyuşturucu için kullanılan düzenek bulundu. Şüpheli yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.

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