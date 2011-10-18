-Seydişehir'de kuduz karantinası SEYDİŞEHİR (A.A) - 18.10.2011 - Konya'nın Seydişehir ilçesine bağlı Oğlakçı köyünde, yaban hayvanlarının saldırısı sonucu telef olan iki büyükbaş hayvanın kuduz olduğunun belirlenmesi sonucu kuduz karantinası başlatıldı. Oğlakçı köyünde bir süre önce yaban hayvanlarının saldırısına uğrayan 2 büyükbaş hayvan, telef oldu. Gıda Tarım ve Havyacılık İlçe Müdürü Hüseyin Ünlütürk, telef olan 2 inekten alınan numunelerin Konya Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsüne gönderildiğini söyledi. Enstitüde ineklerin kuduz olduğunun belirlendiğini dile getiren Ünlütürk, ''Oğlakçı köyünde büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı olmak üzere bin 50 hayvanın aşılama işlemi yapıldı. Ayrıca köy karantinaya alındı. 6 ay boyunca köye hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı'' dedi.