Seydikemer'deki PKK operasyonunda 4 şüpheli adliyede

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA\'nın Seydikemer İlçesi\'nde, bölücü terör örgütü PKK üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 4\'ü bugün adliyeye sevk edildi.

Muğla İl ve Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 hafta önce Seydikemer İlçesi kırsal kesiminde PKK\'lı 4 kişilik bir grubun dolaştığını belirleyip, arama- tarama çalışması başlattı. 80 askerin katıldığı çalışmalar sırasında, grubun, Seydikemer-Kaş Karayolu\'nun Letoon Antik Kenti\'ne 10 kilometre uzaklıktaki Kumluova- Karadere Kavşağı\'ndan bir araçla alınarak bölgeden uzaklaştırılacağı istihbaratı alındı. Bunun üzerine bölgeye operasyon düzenleyen jandarma, 4 şüpheli ile onları almaya geldikleri anlaşılan 3 kişiyi çembere aldı.

Şüphelilerin otomobile binmesinin ardından harekete geçen jandarma, havaya ateş açıp, aracı durdurdu. Terör şüphelileri otomobilden indirilip, yere yatırıldı. Patlayıcı ve silah olup olmadığının belirlenmesi için de yerdeki şüphelilerden üzerlerindeki kıyafetleri çıkarması istendi, ardından arama yapıldı. Aramadan sonra şüpheliler operasyona destek veren polislere teslim edilerek, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi\'ne götürüldü.

Yaklaşık 1 aydan bu yana teknik takibe alındıkları belirtilen şüphelilerin otomobillerinde yapılan arama ile ifadelerinden yola çıkılarak, kırsal Kınık Mahallesi\'ndeki ormanlık alanda yapılan aramada da toprağa gömdükleri canlı bomba düzeneği ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemleri tamamlanan 7 şüpheliden 4\'ü bugün adliyeye sevk edildi. 4 şüpheliden 3\'ünün gruptakilere \'yardım ve yataklık\' yaptığı, 1\'inin ise \'PKK\'lı terörist\' olduğu iddia edildi.

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