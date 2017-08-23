Seydikemer'de uyuşturucu operasyonu

Ergün TOS / SEYDİKEMER (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Seydikemer İlçesi\'ndeki bir elma bahçesinde, 1875 kök hintkeneviri ile 5.78 gram esrar ele geçirildi.

Seki Mahallesi\'nde yaşayan Özgür O.\'ya ait elma bahçesinde hint keneviri bitkisi yetiştirildiğini öğrenen Fethiye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, operasyon yaptı. Dün sabah bahçeye giren ekipler, boyu 10 ile 70 santimetre arasında değişen 1875 kök hintkeneviri bitkisi ile 5.78 gram esrar ele geçirdi. Arazi sahibi Özgür O.\'nun geçen 1 Ağustos\'ta jandarma tarafından gözaltına alınarak \'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak\' suçundan tutuklandığı kaydedildi.

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