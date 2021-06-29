Şeyda Yılmaz davasında tutuksuz yargılanan şüpheliler için müebbet ve 33 yıla kadar hapis istendi

İstanbul Ataşehir'de lüks bir rezidansın 8. katından 'düşerek' hayatını kaybeden Şeyda Yılmaz'ın ölümüne ilişkin iki tutuksuz şüpheli hakkında "Nitelikli cinsel saldırı", "Cebir ve tehdit kullanarak kişiyi intihara sürükleme" suçlarından ayrı ayrı müebbet ve 33 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede Şeyda Yılmaz'ın tırnaklarında 2 şüpheliye ait DNA profillerinin tespit edildiği, bir şüpheliye ait sperm örneklerine rastlandığı ve maktulün üzerinde çantası ve elbiselerinin bulunması nedeniyle şüpheliler tarafından zorla tutularak intihara sürüklendiği öne sürüldü.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şüphelilerin yakın arkadaş oldukları, 17 Eylül 2020 günü akşam saatlerinde beraber Ataşehir'de bulunan bir restorana gittikleri anlatıldı. Şüphelilerin yan masada oturan Şeyda Yılmaz ve iş yerinden arkadaşı Evrim Özçelik'in masasına giderek yanlarına oturdukları ve sohbet ettikleri belirtilen iddianamede, saatin geç olması nedeniyle Evrim Özçelik'in kalkmak istediği, şüphelilerin de Şeyda Yılmaz'ın kolundan tuttuğu ve "Burada kalmak istiyor" dediği ifade edildi. Daha sonra Evrim Özçelik'in restorandan ayrıldığı ve Şeyda Yılmaz'ın şüphelilerle birlikte şüpheli Muhammet Demir'e ait Ataşehir'de bulunan bir rezidansın 8. katına çıktıkları kaydedildi.

Yılmaz'ın annesi: Kızımın intihar edebileceğini düşünmüyorum

Şüphelilerden Emre Ateş, ifadesinde Şeyda Yılmaz'ın sigara ve su istemesi üzerine olay yerinden ayrıldığını ve olay yerine dönerken diğer şüpheli Muhammet Demir'in kendisini arayarak Yılmaz'ın aşağıya atladığını söylediğine yer verildi.

Diğer şüpheli Muhammet Demir'in ifadesinde ise Emre Ateş'in rezidanstan eşiyle görüşmek için ayrılmasının ardından birkaç dakika sonra dışarıdan bir ses duyduğu, aşağıya baktığında Yılmaz'ın yerde yattığını görmesi üzerine güvenlik görevlilerine haber verdiği aktarıldı.

Şüpheliler suçsuz olduklarını iddia ederken Şeyda Yılmaz'ın annesi Ayten Yılmaz, kızının herhangi bir sorunu olmadığını ve intihar edebileceğini düşünmediğini söyledi.

İki şüpheliye ait DNA profili tespit edildi

Adli Tıp raporlarında ise Şeyda Yılmaz'ın tırnak örneklerinde her iki şüpheliye ait DNA profillerinin tespit edildiği, vücudunda şüpheli Emre Ateş'e ait PSA ve sperm hücresine rastlandığı belirtilerek "Tespit edilen bulguların cinsel saldırının bulgusu olup olmadığının tıbben ayrımının yapılamadığının belirtildiği" şeklinde ifadeler kullanıldı.

Çantası üzerinde bulundu şüpheliler kaçmasına engel oldu

İddianamenin değerlendirme kısmında şüphelilerin eylem birliği içerisinde hareket ettikleri ve Şeyda Yılmaz'a cinsel saldırıda bulundukları ifade edildi. Yılmaz'ın düştüğü odanın kapısının içeriden kilitli olmasının, kapı anahtarının Yılmaz'ın bulunduğu tarafta kilit üzerinde takılı olduğu ve Şeyda Yılmaz'ın ayakkabısı, çantası ve kıyafetlerinin üzerinde bulunmasının cinsel saldırı olayını doğruladığı belirtildi. Yılmaz'ın çantasının üzerinde bulunmasına ilişkin olay yerinden kurtulmaya çalıştığı ve şüphelilerin buna engel olduklarının anlaşıldığı değerlendirmesi yapıldı.

Müebbet ve 33 yıla kadar hapis cezası istendi

İddianamede şüphelilerin cinsel saldırıda bulundukları, maktulün hürriyetini tehdit ettikleri ve cebir kullanarak Şeyda Yılmaz'ı intihara sürükledikleri ifade edildi. İddianamede şüpheliler Muhammet Demir ve Emre Ateş'in "Birden fazla kişi ile cinsel saldırı", "Birden fazla kişiyle cinsel amaçlı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Cebir ve tehdit kullanarak kişiyi intihara sürükleme" suçlarından ayrı ayrı müebbet ve 21'er yıldan 33'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları istendi.

Tutuksuz şüpheliler önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.