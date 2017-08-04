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Şeyda Coşkun hakkında adli ve idari işlem başlatıldı

Gerekçe: İzinsiz ve yetkisiz sağlık hizmeti vermek

04 Ağustos 2017 13:42

Ünlü isimlere diyet programları uygulayan ancak sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kriterlere uygun diploması olmadığı için diyetisyenler tarafından sıklıkla eleştirilen Şeyda Coşkun hakkında soruşturma başlatıldı.

Coşkun'un Başbakanlık İletişim Merkezi'ne şikayet edildiği, yapılan araştırma sonucunda izinsiz ve yetkisiz sağlık hizmeti verdiği kesinleşti.  Coşkun, daha önce de diploması olmadığı için çok kez gündeme gelmiş, Sağlık Bakanlığı'nın hedefi olunca kendisini röportajlarla savunmuştu. 

Astronomik kazancıyla sık sık haber olan ve kendisini yaşam koçu olarak lanse eden Coşkun, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü diplomasından başka sağlık hizmeti vermeye yönelik bir yetki belgesi ortaya koyamamıştı. 

Kendisini yaşam koçu olarak tanıtan Şeyda Coşkun; Gülben Ergen, Hacı Sabancı, Derya Baykal, Gülşen, Derya Şensoy, Hadise, Büşra Pekin gibi isimlerle çalıştı. Kişi başı 3 bin dolar ücret talep eden Coşkun'un aylık kazancının 200 bin lirayı bulduğu ileri sürülüyor.

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