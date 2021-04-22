Yurt içi seyahatte sert düşüş; 2020 yılında yüzde 45,2 azaldı

2020 yılında yurt içi ikamet edenlerin seyahat istatistiğinde bir önceki yıla göre yüzde 45.2 azalma yaşanarak 42 milyon 847 bin oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, toplam geceleme sayısı yüzde 26.4 azaldı ve 469 milyon 91 bine geriledi, ortalama geceleme sayısı ise 109 gece olarak gerçekleşti.



”Harcamalar azaldı”

Yurt içi seyahatleri kapsamında yapılan harcamalar ise 2020 yılı içerisinde yüzde 34.1 azalarak 32 milyar 250 milyon 278 bin liraya geriledi. Bu miktarın yüzde 94.2’lik olan 30 milyar 369 milyon 370 bin lira kişisel harcamalar, kalan yüzde 5.8 ile 1 milyar 880 milyon 908 bin lira ise paket tur harcamaları oluşturdu. Bir seyahatin ortalama harcama miktarı ise 753 lira oldu.

”Amaçlar ve konaklamalar”

Seyahat yapma amaçları yıllık olarak değerlendirmeye alındığında, yüzde 65.7 “yakınları ziyaret” ile birinci sırada, yüzde 25 ile “gezi, eğlence, tatil” ikinci sırada yer alırken, üçüncü olara ise yüzde 4.2 ile “sağlık” amacı ile yapılan seyahatler yer aldı. Konaklamalar yıllık olarak değerlendirildiğinde, seyahatlerde 311 milyon 562 bin geceleme sayısı “arkadaş veya akraba evinde” yapılmış. İkinci olarak 112 milyon 748 bin geceleme ile “kendi evi”, üçüncü olarak ise “otel” 18 milyon 878 bin ile listede yer aldı. (DHA)