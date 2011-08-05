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Ekonomi

SEYAHATE ÇIKANLAR 3 AYDA 2,2 MİLYAR LİRA HARCADI     ANKARA (A.A)

05 Ağustos 2011 14:26

-SEYAHATE ÇIKANLAR 3 AYDA 2,2 MİLYAR LİRA HARCADI     ANKARA (A.A) - 05.08.2011 - Türkiye'de bu yılın birinci döneminde (Ocak-Mart) seyahate çıkanlar, 2 milyar 207 milyon 907 bin lira harcadı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2011 yılı birinci dönem, ''Hanehalkı Yurtiçi Turizm Araştırması'' sonuçlarını yayımladı. Verilere göre, 2011 yılı birinci döneminde yurtiçinde ikamet edenlerin bir ve daha fazla geceleme kaydıyla yaptıkları toplam seyahat sayısı 11 milyon 549 bin oldu.  Seyahata çıkış amacı olarak birinci sırada yüzde 73 ile ''yakınları ziyaret'', ikinci sırada yüzde 9,1 ile ''gezi, eğlence, tatil'' ve üçüncü sırada yüzde 8,1 ile ''sağlık'' amacıyla yapılan seyahatler geldi. Aynı dönemde bir veya daha fazla geceleme kaydıyla seyahate çıkanlar 81 milyon 339 bin geceleme yaptı. Bu dönemde ortalama geceleme sayısı 7 gece olurken, seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 191 lira olarak belirlendi. -SEYAHAT HARCAMALARI- Bu yılın birinci döneminde seyahat edenler, seyahat harcamalarını kişisel veya paket tur harcamaları şeklinde yaptı. Yurtiçi turizm harcamasının yüzde 96,5'ini oluşturan 2 milyar 130 milyon 370 bin liralık kısmı kişisel, yüzde 3,5'ini oluşturan 77 milyon 537 bin liralık kısmı da paket tur harcamalarından meydana geldi. -2010 BİRİNCİ DÖNEM RAKAMLARI- Bu arada geçen yılın aynı döneminde yurtiçinde ikamet edenler bir ve daha fazla gecelemeli 12 milyon 837 bin seyahat, seyahate çıkanlar 88 milyon 940 bin geceleme yaptı.  Yine bu dönemde 2 milyar 296 milyon 248 bin liralık harcama gerçekleştirilirken, kişi başına ortalama harcama 179 lira oldu.

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