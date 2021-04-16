Seyahat kısıtlamaları yürürlükte: Moskova'daki THY ofisinin önü bilet iadesi yapmak isteyenlerle doldu

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Rusya'nın Türkiye'ye "Koronavirüs vakalarının keskin bir şekilde artması gerekçesiyle" uyguladığı seyahat yasağının 15 Nisan itibariyle yürürlüğe girmesinin ardından Moskova'daki Türk Hava Yolları ofisinin önünde uzun sıralar oluştu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde büyük kalabalıkların Türkiye'ye uçak biletlerini iade etmek için bekledikleri görülüyor.

Kısıtlama sebebiyle Aeroflot ve THY, 15 Nisan-1 Haziran arasında İstanbul-Moskova arasında haftada 2 uçuş gerçekleştirecek.

Perşembe günü THY, biletlerini değiştirmek isteyenlerin iletişim hattını arayabileceğini, satış ofislerine veya biletleri aldıkları tur acentesine gidebileceklerini belirtti.

Rusya Tur Operatörleri Birliği, kısıtlama nedeniyle 533 bin 200 biletin iptal edileceğini ve turizm sektörünün 422 bin dolar kaybedeceğini ifade etti.

Birçok uzman, Rusya'nın Türkiye'ye uyguladığı seyahat yasağı kararının Türkiye'nin Ukrayna ile temasları sebebiyle siyasi olduğunu savunuyor.