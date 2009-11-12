Sexpo'ya ilgi arttı!

2008’de bütün dünya krizden kırılırken dünyanın en büyük cinsel ürün sergilerinden biri olan Sexpo’nun büyüme hızı yüzde 35’i buldu.Sexpo’nun Avustralya’daki gösterimi beklenenin üzerinde ilgi gördü. 13. yılını dolduran Sexpo, krize rağmen bu yıl en iyi dönemini geçirdi. Sidney’deki fuara 60 bin kişinin gelmesi bekleniyor. Avustralya’da Sidney dışında üç kentte daha fuar kurulacak. Güney Afrika’daki üç gösterime ise toplam 300 bin kişinin katılması öngörülüyor.Fuarda bir gün içinde tanesi 18 ile 36 dolar arasında değişen içinde değişik fantezi ürünlerin satıldığı sürpriz paketlerden binlerce satıldığı belirtiliyor.