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Şevval Sam'dan Gülmen ve Özakça'ya destek

Gülmen ve Özakça 131 gündür açlık grevinde

17 Temmuz 2017 12:33

Şevval Sam, açlık grevlerini sürdüren iki eğitimci Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın için çağrı yaptı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Şevval Sam, işlerine iade edilme talebiyle açlık grevlerini sürdüren ve kritik sürece giren iki eğitimci Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın hayata döndürülmesi için çağrı yaptı. Sanatçı Şevval Sam, açlık grevinde 131. güne giren eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için çağrı yaptı. Sosyal medya hesabından “Bir şey yapın artık, yaşamak her şeyin önünde olmalı” yazan ünlü sanatçıya takipçileri de destek verdi. Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edildikten sonra işlerine iade edilme talebiyle açlık grevine başlamıştı. 130 gündür açlık grevine devam eden iki eğitimcinin ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

 

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