Şevval Ayaz Dünya U20 Atletizm Şampiyonası'nda rekor kırarak finale yükseldi

Finalandiya'nın Tampere şehrindeki Dünya U20 Atletizm Şampiyonası'nda Şevval Ayaz adını finale yazdırmayı başardı. Böylece toplamda 10 Türk sporcu finale yükselmiş oldu.

Genç sporcu, 13.28'lik derecesiyle adını son gün koşulacak finale yazdırdı. 800 metrede ise Mehmet Çelik Türkiye U18 rekorunu yeniledi.



Dünya U20 Atletizm Şampiyonası'nın beşinci gününde Türkiye takımının genç atletlerinden üst üste önemli başarılar geldi. Sabah seansında Meryem Bekmez'in ikinci, Ayşe Tekdal'ın da sekizinci olduğu yürüyüş finalinin ardından öğleden sonra Şevval Ayaz da finalistler arasına katıldı. Şevval, Dünya U20 tarihinde 100 metre engellide finale yükselen ilk Türk atlet olurken, Nevin Yanıt'a ait 13 yıllık Türkiye U20 rekorunu da yeniledi.



Yarı finalin üçüncü serisinde yarışan Şevval Ayaz, finişe Jamaikalı Britany Anderson'un hemen arkasında ikinci sırada geldi. Ayaz, bu dalda daha önceki en iyi derecesi olan 12.48'i 0.20 geliştirerek 12.28'e indirdi ve Nevin Yanıt'a ait 13.45'lik Türkiye U20 rekorunu geliştirdi.



Şevval Ayaz, 15 Temmuz Pazar günü saat 13:35'te madalya için 100 metre engelli finalinde yerini alacak.



Beşinci günde piste çıkan bir başka isim Mehmet Çelik'ti. Bir üst yaş grubunda başarıyla mücadele veren Mehmet Çelik, yarı finalde serisini altıncı bitirirken 1:48.53'lük bir derece yaptı ve Türkiye U18 rekorunu yeniledi. Mehmet, eski rekoru geçtiğimiz Pazar günü Avrupa U18 Şampiyonası finalinde 1:49.44 ile gerçekleştirmişti. Henüz 17 yaşında olan Mehmet Çelik, 1:48.53'lük derecesiyle şimdiden Türkiye tüm zamanlar 800 metre listesinde yedinci sıraya yükseldi.



Sabah seansında yarışan Türkiye U20 4×400 metre bayrak takımı ise finale kalamadı. Üçüncü seçme serisinde yarışan Milli Takım, Akın Özyürek, Mahsum Korkmaz, İlyas Çanakçı ve Ahmet Kasap tertibiyle piste çıktı. Yarışı 3:09.87 ile dördüncü tamamlayan Türkiye, sıralamada 11'inci oldu ve finalin dışında kaldı.