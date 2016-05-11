Şevki Yılmaz 'Atatürk'e hakaretten' beraat etti

Kapatılan Refah Partisi'nin Rize eski Milletvekili Şevki Yılmaz, Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret ettiği iddiasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada beraat etti.

Eğitim Bir-Sen'in Manisa'da 31 Mart'ta 2015 tarihinde düzenlediği konferanstaki konuşmasında Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret ettiği gerekçesiyle Rize eski Milletvekili Şevki Yılmaz hakkında Manisa 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yılmaz'ın 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istenen davanın üçüncü duruşması bugün görüldü.



DHA'nın haberine göre, Şevki Yılmaz duruşmaya katılmazken, avukatları Uğur Onur Bakır, Yusuf Korkusuz, Onur Taş ve Ünal Demirtaş hazır bulundu. Eğitim-İş Sendikası yöneticilerinin suç duyurusuyla açılan davada sendika avukatları Ender Aktaş ve Fahri Coşkun da yerlerini aldı. Duruşma, bir önceki celsede istenen bilirkişi raporunun okunmasıyla başladı.

Bilirkişi 'Selanikli dönmeler'i hakaret içerikli bulmadı

Bilirkişi raporunda Şevki Yılmaz'ın 'Selanikli dönmeler' ifadesinin hareket içerikliği olmadığı belirtildi. Bilirkişi raporunun okunmasını ardından mahkeme hakimi, Yılmaz'ın beraatine karar verdi.

Karar Yargıtay'a gidiyor

Duruşma çıkışında Eğitim-İş Manisa Şubesi adliye önünde basın açıklaması yaptı.

Eğitim-İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Cem Ok, bilirkişi raporunun üniversitelerden oluşan bir kuruldan alınmadığını ve bu nedenle beraat kararını Yargıtay'a taşıyacaklarını da sözlerine ekledi.