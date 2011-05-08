Şevket Sabancı, İngiltere'nin en zengin 114. işadamı

T24 - İngiliz Sunday Times gazetesinin bugün yayımladığı zenginler listesinde, iş adamı Şevket Sabancı 650 milyon sterlinlik servetiyle, 114’üncü sırada yer aldı.

İngiltere’deki 1000 en zengin kişinin sıralandığı listenin başında 17 buçuk milyar sterlinlik servetiyle dünyanın en büyük çelik üreticisi olan Lakshmi Mittal ve ailesi bulunuyor. Mittal ailesi geçen yıl da listenin ilk sırasındaydı.

İlk 5 sırada Mittal’in yanı sıra, 12 milyar sterlinle bir diğer çelik üreticisi Alisher Usmanov, 10 milyar sterlinle Rus iş adamı ve Chelsea futbol kulübünün sahibi Roman Abromovich, 7 milyar sterlinle emlak devi Westminster Dükü ve 6 milyar sterlinle ilaç sektöründe yer alan Ernesto ve Kirsty Bertarelli yer alıyor.

Şevket Sabancı’nın "İngiltere’nin zenginleri" listesinde 650 milyon sterlinlik servetiyle ilk kez yer aldığına dikkat çekilerek, şu bilgiler aktarıldı:

"Manchester Üniversitesinde tekstil mühendisliği okuyan Şevket Sabancı, Türk sanayicisi. 2000 yılında kendi şirketi Esas Holding’i kurdu. Türk yardım kuruluşlarının bağışçılarından olan Sabancı, İstanbul kadar Londra’da da vaktini geçiriyor."

Listede yer alan ve servetleriyle dikkati çeken diğer bazı isimler ise şöyle:

"Formula 1’in patronu Bernie Ecclestone 2 buçuk milyar sterlin (23. sıra), efsanevi müzik grubu Beatles’in üyesi Sir Paul McCartney 495 milyon sterlin (161. sıra), İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth 300 milyon sterlin (257. sıra), Besteci ve müzisyen Sir Elton John 195 milyon sterlin (357. sıra), David ve Victoria Beckham 165 milyon sterlin (420. sıra), ünlü şef Jamie Oliver 106 milyon sterlin (679. sıra), ünlü yönetmen Tim Burton ve eşi aktris Helena Bonham Carter 70 milyon sterlin (968. sıra).

İngiltere’de 1000 en zengin kişinin toplam servetleri 396 milyar sterlini bulurken, ülkedeki ekonomik sıkıntıya karşın geçen yıla göre milyarderlerin sayısının 53’ten, 73’e yükselmesi dikkati çekti.