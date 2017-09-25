Şevket Demirel'siz ikinci Karpuz Festivali

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - DOKUZUNCU Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel\'in kardeşi merhum işadamı Şevket Demirel\'in başlattığı geleneksel Karpuz Festivali bu yıl da gerçekleştirildi. Çocuklarının organize ettiği festivale çok sayıda davetli katılırken, Şevket Demirel\'in yerinde fotoğrafı yer aldı.

İşadamı Şevket Demirel tarafından yıllar önce başlatılan Karpuz Festivali\'nin bu yıl 28\'incisi gerçekleştirildi. Şevket Demirel\'in geçen yıl mayıs ayında ölümünün ardından bu yıl ikinci kez kendisi olmadan çocukları tarafından organize edilen festival, Atabey\'deki Orman ve Tarım Sanayi Hammadde Üretim AŞ (ORKAV) tesislerinde yapıldı.

Programa Vali Şehmus Günaydın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, Ak Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta Belediye Başkanı MHP\'li Yusuf Ziya Günaydın, Şevket Demirel\'in eşi Sezen Demirel, kızları Nihan Demirel Atasagun ve Neslihan Demirel ile davetliler katıldı. Şevket Demirel\'in her zaman oturduğu sandalyeye bir fotoğrafı ve siyah zemin üzerine \'Sayın Dr. Yük. Müh. Şevket Demirel\' yazısının bulunduğu isimlik konuldu.

Yemek sonrası mevlit okutuldu, ardından Vali Şehmus Günaydın masaya getirilen ilk karpuzu bıçakla kesti. Milletvekili Bilgiç ve Başkan Günaydın\'ın da birer karpuz kesmesi sonrası davetlilere karpuz ikram edildi. Katılımcılar programda birbiriyle sohbet edip anılarını paylaştı.

Vali Günaydın, \"Rahmetli Şevket Demirel\'e cenabı Allah\'tan rahmet diliyorum. Çok güzel bir başlangıç gerçekleştirmiş. Bölgemiz bildiğiniz gibi Türkiye\'nin meyve bahçesi ve bu bahçenin gelişmesine çok önemli hizmetler vermiş bir insan. Bölgemizde çok güzel ihraç ürünleri, iç piyasaya yönelik ürünler üretiliyor ve Isparta\'mızın ekonomisine de inanılmaz katkı sağlanıyor. İşte rahmetli Şevket Demirel de bu bölgede yetişebilecek bütün ürünlerin denenmesi için gerekli girişimleri yapmış ve başlatmış. Karpuz konusunda da bu bölgede çalışmalar yapmış ve karpuz üretiminin gerçekleşmesi için çiftçilerimize örnek olmuştur\" dedi.

Milletvekili Bilgiç, \"Isparta\'ya karpuzun, kavunun, mısırın getirilmesi, bu ayrı bir sevgi, bir merak. Kızları hanımefendiler bu geleneksel şöleni sürdürüyor. Onun için bu bir dostlar buluşması. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Rahmetli Şevket Demirel\'i de anıyoruz\" diye konuştu. Başkan Yusuf Ziya Günaydın da şöyle dedi:

\"Bu festivali çok uzun senelerden beri kendisi sürdürüyordu. İlk festivale ben de davet edildim. Hatta çok az kişiyle kendi eliyle karpuz dilimini kesti ve o dilimi yeme şeklini öğretmişti bana, anısı vardı.\"



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