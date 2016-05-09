Şevket Demirel hayatını kaybetti

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in kardeşi iş adamı 90 yaşındaki Şevket Demirel, tedavi gördüğü İstanbul'daki Amerikan Hastanesi'nde sabaha karşı yaşamını yitirdi.
Isparta'da çimento üretimi yapan Göltaş A.Ş, orman ürünleri üretimi yapan Orma A.Ş'nin ve TED Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Demirel, geçen hafta içinde evinde rahatsızlandı.
Yaşlılığa bağlı hastalıklardan dolayı İstanbul Amerikan Hastanesi'nde tedaviye alınan Şevket Demirel, saat 03.39'da yaşamını yitirdi.
Şevket Demirel'in cenazesi havayoluyla Isparta'ya getirilerek, Atabey İlçesi'ne bağlı İslamköy'deki aile kabristanında toprağa verilecek.
9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel de, geçen yılın haziran ayında yaşama veda etmişti. 17 Haziran'daki ölüm haberinin ardından Şevket Demirel, Güniz Sokak'taki taziye evine tekerlekli sandalyeyle gitmişti.