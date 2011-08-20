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Sevke bozuk cihaz engeli

İkinci Ergenekon davasının tutuklu sanığı Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın İÜ Tıp Fakültesi'ne sevki bozuk cihaz engeline takıldı.

20 Ağustos 2011 03:00

 

T24 -  İkinci Ergenekon davasının tutuklu sanığı, CHP Zonguldak Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın tedavi gördüğü hastaneden İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevki gerçekleştirilemedi.


Haberal'ın avukatı Dilek Helvacı, müvekkiline 2,5 yıl önce konulan “Supraventriküler Taşikardi” hastalığı tanısının, Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından da onaylandığını söyledi.


Avukat Helvacı, “Bu hastalık ani ölüme sebep olabilir. Hastalığın tespitinden tedavisine takip edilmesi ve bir operasyon gerçekleşmesine ihtiyaç vardır. Bu süreç için İl Sağlık Müdürlüğü, müvekkilimi Çapa'ya sevk etti” diye konuştu.


Haberal'ın, elektro fizyolojik test için dün Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesine sevkinin gerçekleştirilmesi gerektiğini kaydeden Helvacı, “Sözlü olarak bize Çapa'daki cihazların bozuk olduğu söylendi. Daha önce birkaç hastanede de çeşitli sebeplerle bu cihazları kullanamamıştık. Cihazlardaki son duruma göre pazartesi günü sevk işleminin gerçekleşmesini bekliyoruz” diye konuştu.

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