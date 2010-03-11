Sevk yapan sivil TSK kamyonuna ihbar

T24 - Ankara'da akşam saatlerinde Gölbaşı mevkinde ihbar üzerine durdurulan sivil kamyonun TSK'ya ait olduğu ortaya çıktı. TSK tarafından kiralanan kamyonun Muğla'dan Ankara'daki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na mühimmat taşıdığı belirtildi. Aracın sevk ve görev kağıtları bulunduğu ifade edilirken, araç Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne çekildi. Araçta 900 adet el bombası bulunduğu da bildirildi. Evrakları incelenen personel ve araçla ilgili savcılığın "aracın neden sivili olduğu ve korumasız bir şekilde bu sevkiyatı gerçekleştirdiği" noktalarını üzerinde durulduğu belirtildi.



Ankara’da içinde biri başçavuş iki askerin bulunduğu TSK’ya ait mühimmat taşıyan sivil plakalı kamyona, polis tarafından yapılan baskın hareketli saatlerin yaşanmasına neden oldu. Emniyet’e götürülüp gece boyunca incelenen kamyonun ayrılmasına saat 01.45’te izin verildi.



Ankara Emniyeti’ne dün 15.57’de gönderilen elektronik postada, 06 BJ 9915 plakalı sivil kamyonda “kirli silahların” taşındığı, bu silahların, 21 Mart’taki Nevruz gösterileri sırasında Doğu ve Güneydoğu’daki illerde kullanılacağı, Afyon üzerinden getirilen silahların ilk etapta Seferberlik Bölge Başkanlığı’na götürüldüğü bilgileri yer aldı. Polis, ihbarın Seferberlik Bölge Başkanlığı’na yönelik olması ve anayasal düzene karşı bir suç işleneceği şüphesi nedeniyle, Çukurambar soruşturmasını başlatan ve Özel Kuvvetler Komutanlığı’na (ÖKK) bağlı Seferberlik Bölge Başkanlığı’nda arama yaptıran Savcı Mustafa Bilgili’ye bilgi verdi. Bilgili’nin talimatıyla inceleme başlatan polis, kamyonu çevreyolu üzerinde durdurdu.



Sivil plakalı, MAN marka, beyaz renkli, kasası mavi branda ile örtülü kamyonda bulunan bir başçavuş, bir onbaşı ile kamyonun sahibi de olduğu öğrenilen sivil araç sürücüsü Mehmet Çelik araçtan indirildi. Başçavuş, polise TSK’nın resmi görev yazısını ve sevk irsaliye belgelerini göstererek, Muğla’dan geldiklerini, ÖKK’ya askeri mühimmat taşıdıklarını bildirdi. İddiaya göre, başçavuş, polise, kamyonda 900 el bombası olduğunu, bunların kafile numarasının bulunduğunu ancak seri numarasının silindiğini, bombaları seri numarası basılması için ÖKK’ya götürdüğünü anlattı.



Kamyonun, Ankara merkezli, Enkaylar Nakliyat adlı firmaya bağlı olarak şehirden şehire nakliyat yaptığı bildirildi.



Kamyon, akşam 20.00 sıralarında, bomba imha uzmanlarının da bulunduğu bir bölümü zırhlı araçlar eşliğinde Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün otoparkına getirildi.



Başçavuş, onbaşı ve sivil şoför Çelik de Bilgili’nin talimatıyla Terörle Mücadele Şubesi’nde sorguya alındı. Bilgili de kamyondaki mühimmatın aranması yönünde karar çıkartarak, emniyete gitti. Geç saatlerde emniyetin parkında kamyonda arama yapılmasına başlandı.





Komutanlıklara bildirildi



Olay, akşam 19.15 sıralarında kamuoyuna yansıdı. İlk olarak, bomba yüklü bir kamyonun Ankara girişinde yakalandığı haberleri yayıldı. İlerleyen saatlerde, aralarında TRT’nin de bulunduğu çok sayıda kanal ve internet sitesi, kamyonda bulunan 900 el bombasının seri numaralarının kazınmış halde olduğunu duyurdu.



Askeri kaynaklar ise kamyonun Muğla’dan Ankara’ya rutin mühimmat sevkiyatı yaptığını belirterek, “Sivil araçlarla bir ilden diğerine mühimmat intikali rutin bir işlemdir. Söz konusu ikmale ilişkin evrak intikalle sorumlu astsubayda mevcuttur” dedi. Kaynaklar, Genelkurmay Başkanlığı’nın olayla ilgili resmi açıklama hazırladığını ancak hukuki sürecin sürmesi ve hukuka saygının gereği olarak, açıklama için savcılık işlemlerinin tamamlanmasını beklediğini bildirdi.





Seri numaraları var



Genelkurmay’da bombaların seri numaralarının silindiği yönünde bilgi olmadığı öne sürüldü. Genelkurmay kaynakları, “Güzergahtaki Denizli ve Afyon il komutanlıkları da haberdar. Ekonomik olsun diye sivil araç naklediyor” bilgisini verdi. DHA’nın haberinde de Ankara’ya dün, 12 ayrı sivil araçla, rutin mühimmat sevkiyatı yapıldığı bilgisi yer aldı.



Muğla İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Salih Karataş ise mühimmatın kendilerine ait olduğunu belirterek, “Hepsinin sevk belgeleri var. Mühimmatın tamamı kayıt altında. Burada kullanılan askeri malzemeler” dedi.



5 saat süren inceleme ve sorgunun ardından gözaltına alınan ikisi asker 3 kişi saat 01.45 sıralarında serbest bırakıldı.



Kamyonun, polis eskortu eşliğinde Özel Kuvvetler Komutanlığı’na gittiği iddia edildi. Polis, gazetecilerin yolunu keserek, kamyonu izlemelerini engelledi.





