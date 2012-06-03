Seviye Belirme Sınavı'nda veliye binaya giriş yasağı geldi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), gelecek hafta yapılacak olan SBS ve Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavları’nda (PYBS) güvenlik amacıyla alınan önlemler kapsamında velilere “binalara giriş” yasağı getirdi.

Hürriyet'in haberine göre, Bakan Ömer Dinçer imzasıyla il ve ilçe Milli Eğitim müdürlüklerine gönderilen genelgeye göre, 9 Haziran Cumartesi günü 8. sınıflar için yapılacak SBS ile 10 Haziran Pazar günü 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıfların katılacağı PYBS’de veliler ve görevli olmayan kişiler sınav salonlarının bulunduğu binalara giremeyecek.

Genelgede, müdürlüklerden soru kitapçıkları ve yanıt anahtarlarından oluşan sınav evrakının saklanacağı odaların güvenliğinin sağlanmasında Emniyet müdürlükleriyle işbirliği yapması istenirken, “Sınavlarda salon başkanı ve gözetmen olarak görevlendirilecek öğretmenlerin asıl görev yaptıkları okulların dışındaki okullarda görevlendirilmesi” talep edildi.

Depremzede yedek salona

Van’daki deprem felaketinin ardından nakil yoluyla diğer illere gelen ve zorunlu olarak ikamet değiştiren öğrenciler ile ailesi tarım işçisi olarak çalışan öğrenciler, bulundukları il ve ilçelerdeki sınav merkezlerinin yedek salonlarında sınava girecek.

20 dakika gecikebilirsiniz!

Öğrenciler en geç 09.30’da salonlara alınacak. Sınav başladıktan sonra ilk 20 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacak. İlk 30 dakika içinde ise öğrenciler sınav salonunu terk edemeyecek.

Engelli öğrencilerin olduğu salonlar dışında sınav bitimine 15 dakika kala salonda en az 2 öğrencinin kalması sağlanacak.

Soru kitapçıkları sınav bitiminde MEB’e geri gönderilmeyecek. Sınav bittikten 1 saat sonra isteyen öğrencilere kitapçıklar verilecek.

Engelli öğrencilere yardımcı olmak için görevlendirilecek olan kodlayıcı ve okutman öğretmenler, öğrencinin engeline ve yabancı diline uygun alanlardan seçilecek. Bu öğretmenlerin telaffuzunun düzgün olmasına dikkat edilecek.