Seviye Belirleme Sınavı bu sene son kez yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Seviye Belirleme Sınavı’nın (SBS) bu yıl son kez yapılacağını söyledi. Avcı, “Yeni sistemde; çocuklar özel yetenekleriyle, ailelerinin isteğiyle ve öğretmenlerinin kanaatiyle değerlendirilecek” dedi. Ancak belli liselerin sınav yapabileceğini belirten Avcı, “Galatasaray veya İstanbul Erkek Lisesi gibi okullar kendi sınavını yapabilecek. Her öğrenci her sınava girmek zorunda olmayacak” diye konuştu.

TRT Haber Yayın Yönetmeni Ahmet Böken’in sunduğu “Neler Oluyor” programının bu haftaki konuğu Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı idi. Bakan Avcı, Ahmet Böken’in milli eğitime ilişkin sorularını yanıtladı:



Yeni atanan bir bakan olarak nereden başlayacaksınız?

10 yıldan beri özellikle eğitimde pek çok şeye birden başlandı. Yürümekte olan sürecin devamında olacağız.



Sorunların kaynağında ne görüyorsunuz?



Eğitim, hızla değişen bir alan. Özellikle son dönemde sürekli değişen sorunlara çare bulacak alt yapımız var. Bununla ilgili 17 alt birimimiz var. Ama sınırsız kaynağımız da yok.



Bir taraftan eğitim planlamaları yaparken bir taraftan da sorunlara çözüm bulmak, hangisi öne çıkıyor?



Bir yandan mevcut olanı hazırlamak, bir yandan da sorunları çözmek zor bir iş. Sistem yürümeye devam ederken sorunlar da çözülecek. 4+4+4’te sistemin bütün elemanları yeni düzene geçmek için çok çalıştı. Kısa zamanda geçiş süreci başarıyla tamamlandı.



Üniversiteden mezun olacak öğretmen sayısıyla, öğretmen ihtiyacı örtüşüyor mu?



ODTÜ’de öğretmenlerin istihdamıyla ilgili uzun vadeli bir çalışma yapılıyor.



Genel liseler kapatılacak mı? Sadece Anadolu Liseleri’ne mi öğrenci alınacak?



Bütün dünyadaki eğilim okul çeşitlerini azaltmak, eğitim çeşidini artırmaktır. Sosyal bilimler liseleri kapatılmayacak. Ancak genel liseleri Anadolu Lisesi haline getirme çalışmamız var. Önümüzdeki yıldan itibaren genel lise kavramı kalmayacak. Öğretmen, meslek ve hatip okulları devam edecek.

SBS kalkacak mı?



Bu yıl son kez yapılacak. Yeni sistemde; çocuklar özel yetenekleriyle, ailelerinin isteğiyle ve öğretmenlerinin kanaatiyle değerlendirilecek. Henüz yeni sitmeni parametreleri tam olarak oturmadı. Üzerinde çalışılıyor. Tamamının değerlendirileceği bir puan üzerinde çalışıyoruz.



Eğer belli bir okul üzerinde talep çok olursa, o okul kendi sınavını yapabilecek. Örneğin Galatasaray veya İstanbul Erkek Lisesi gibi okullar kendi sınavını yapabilecek. Her öğrenci her sınava girmek zorunda olmayacak.



LYS ve YGS sınavlarında değişiklik olacak mı?

YÖK taslağı Başbakanlıkta yeniden elden geçirilecek. Üniversite giriş sınavları da bu taslağın içinde… Burada değişiklik olabilir. Üniversiteler kendi sınavlarını yapabilecek. Genel sınav yapılıp yapılmayacağı henüz netlik kazanmadı.



Müfredattaki hafifletmenin amacı neydi?



Amaç, “ne öğreteceksek en iyisini öğretelim”di. Ders programları azaltıldı. Çocuklarımıza neyi öğretmek istiyorsak onu öğretelim.



Fatih projesi devam edecek mi? Projede süreç nasıl işliyor?



Evet devam edecek. Proje, dünyadaki en iddialı ve teknolojik projelerden biridir. Projede, okullara 480 bin etkileşimli tahta konulması amaçlanıyor. Ayrıca her öğretmek ve öğrenciye tablet bilgisayar vermek hedefleniyor. TÜBİTAK’la işbirliği yapılarak yaş gruplarına göre hazırlanan ders materyalleri üretiliyor. Meslek liseleri hariç diğer okullara 85 bin adet etkileşimli tahta yerleştirildi. 62 bin 800 adet tablet dağıtıldı.



Öğretmen atamaları sadece ağustosta mı yapılacak?



Zaruri haller, bir özür dışında ağustosta yapılacak.



Ne kadar öğretmen atanacak?



Sayısı henüz belli değil.